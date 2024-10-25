Ahmet cinayeti: 5 tutuklama

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Kör kurşuna kurban giden genç Ahmet cinayetine 5 tutuklama

ANTALYA - Antalya'da iki grup arasında çıkan tartışmada olayla ilgilisi olmamasına rağmen merminin isabeti sonucu hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 Ekim tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana gelen olayda alacak verecek meselesi iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışmada taraflardan birisi diğer gruba ateş açmıştı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan ve kör kurşunun isabet ettiği 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ve görgün tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin ilk olarak O.A.D ve H.Y.K'yı gözaltına aldı. Çalışmalarına devam ettiren ekipler, "Kasten Öldürme" olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve isimli şahısları da yakaladı, olayda kullanılan tüfek ve tabancayı da ele geçirdi.

Daha önce adliyeye sevk edilip tutuklanan 3 şüphelinin ardından yine sevki gerçekleştirilen 2 şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte sayı 5'e yükseldi.