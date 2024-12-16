Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11 tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada örgüte üye olmaktan tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile tespit edilen 12 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ahmet Özer Soruşturmasında 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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