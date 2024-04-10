Aile Katliamının Sebebi Araba Tartışması Çıktı - Son Dakika
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Aile Katliamının Sebebi Araba Tartışması Çıktı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen aile katliamında, kardeşler arasında ortak alınan bir araba meselesi yüzünden kavga çıktığı ortaya çıktı. Aynı ailenin kızlarının da 12 sene önce hamileyken eski eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

10.04.2024 14:00  Güncelleme: 14:02
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Aile katliamının altından ortak alınan 'araba' çıktı... Aynı ailenin hamile olan kızları da 12 sene önce eski eşi tarafından öldürülmüş

Bir kardeş üvey anne ve babasını, diğer kardeş ise ağabeyini öldürdü

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı aile katliamına ilişkin yeni detayla ve görüntü ortaya çıktı. Olayın, kardeşler arasında ortak alınan 'araba' meselesi yüzünden çıktığı öne sürülürken, aynı ailenin kızlarının da 12 sene önce hamileyken eski eşi tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Acı olay, dün akşam 22.10 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde bulunan Hantek Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı. İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik ve babası Vahdettin Çelik'i öldürdü. Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt'ü kesici alet ile öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik'in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik'i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürülürken, hastaneye kaldırılan Selçuk Çelik'in tedavisi sürüyor.

Araba detayı

Öte yandan, Mevlüt Çelik'in üvey anne ve baba, Selçuk Çelik'in ise kardeş katili olduğu aile katliamına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı 'araba' yüzünden çıktığı iddia edildi.

Kızları da 12 sene önce eski eşi tarafından öldürülmüş

Ayrıca olayın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. 12 sene önce eski eşi O.S. tarafından silahla vurulan 38 haftalık hamile Neslihan Çelik'in, Vahdettin Çelik'in kızı olduğu öğrenildi. Neslihan Çelik'in ölümünün ardından sezaryenle alınan ve cinsiyeti kız olan bebeği de yaşam savaşını kaybetmişti.

Katliamın yaşandığı evden görüntüler ortaya çıktı

Melek ve Vahdettin Çelik'in hayatını kaybettiği evden görüntüler de ortaya çıktı. Dehşet verici görüntülerde; mutfakta iki kişinin kanlar içerisinde yerde yattığı anlar yer aldı.

Aile Katliamının Sebebi Araba Tartışması Çıktı
Kaynak: İHA

Sakarya, Hendek, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aile Katliamının Sebebi Araba Tartışması Çıktı - Son Dakika

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