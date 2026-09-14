"Ailem Güvende" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Müstehcen görüntüler dosyaya girdi - Son Dakika
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"Ailem Güvende" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Müstehcen görüntüler dosyaya girdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında arama yapılan bazı adreslerde ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyallerin incelenmesiyle müstehcen içerikli görüntü ve yazışmalara ulaşıldığı öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takipler, tanık ifadeleri ve ihbarlar doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda adres ve işletmede arama gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller arasında cep telefonları ve kamera kayıt cihazlarının da bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde bazı adreslerdeki faaliyetlere ilişkin müstehcen içerikli görüntüler tespit edildi.

Dosyaya giren görüntülerin soruşturma kapsamında incelenen diğer dijital materyallerle birlikte değerlendirildiği belirtildi. Görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin ve görüntülerin hangi şartlarda kaydedildiğinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

12 ilde 38 şüpheliye yönelik operasyon

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde 38 şüpheliye yönelik çalışma yapıldı. İstanbul'da 38 adresin yanı sıra 10 işletme ve 6 dernek olmak üzere toplam 54 iş yeri, ev ve dernekte arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Uyuşturucu, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Operasyonlarda 25 gram toz ve hap halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bir işletmenin ise ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ailem Güvende' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Müstehcen görüntüler dosyaya girdi - Son Dakika

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