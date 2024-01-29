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Ailesinin haber alamadığı 54 yaşındaki vatandaş evde ölü bulundu - Son Dakika
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Ailesinin haber alamadığı 54 yaşındaki vatandaş evde ölü bulundu

Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde ailesinin haber alamadığı 54 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu. Turgut Arıkan, işyerinde rahatsızlanarak evine gitmiş ancak ailesi tarafından bulunamamıştır. Kapının kırılmasıyla evine giren ailesi, Arıkan'ın hareketsiz bir şekilde yattığını görmüş ve durumu hemen bildirmiştir. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Arıkan'ın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.

Ailesinin haber alamadığı 54 yaşındaki vatandaş evde ölü bulundu
29.01.2024 - 23:22,
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Ailesinin haber alamadığı 54 yaşındaki vatandaş evde ölü bulundu

BOLU - Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde ailesinin haber alamadığı 54 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu.

Olay, Tabaklar Mahallesi Karakoç sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde çalıştığı işyerinde 54 yaşındaki Turgut Arıkan, göğüs ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. Göğüs ağrısı olduğunu söyleyerek işyerinden ayrılan Arıkan, evine gitti. Turgut Arıkan'dan ailesi haber alamadı. Arıkan'ın evde olduğunu düşünen aile evin önüne geldi. Kapının diğer ucunda anahtar takılı olmasından dolayı Arıkan'ın yakınları kapıyı açamadı. Yakınlarının yardımıyla Turgut Arıkan'ın bulunduğu evin kapısı kırıldı. Arıkan'ın evde hareketsiz şekilde yattığı gören aile sinir krizleri geçirdi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Arıkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Turgut Arıkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet, Bolu, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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