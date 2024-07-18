AJet Uçağında Valizlerin Gelmemesi Yolcuları Tepkilendirdi - Son Dakika
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AJet Uçağında Valizlerin Gelmemesi Yolcuları Tepkilendirdi

Ankara'dan Van'a hareket eden AJet uçağında, yolculara ait valizlerin gelmemesi tepkilere neden oldu. İş insanı Haşim İnan, uçakta yaşanan beklemeler ve valizlerin indirilmesi konusunda tepkisini dile getirdi.

18.07.2024 20:54
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Ankara'dan Van'a hareket eden AJet uçağında valizlerinin gelmemesine yolcular tepki gösterdi.

Ankara'dan Van'a saat 14.00'te hareket eden AJet uçağında, yolculara ait valizlerin gelmemesi tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan iş insanı Haşim İnan, Ankara'da bindikleri uçağın yaklaşık bir saat kalkış yapmadığını ifade ederek, "Saat 14.40 gibi uçağa bindik. Uçakta yaklaşık bir saat boyunca bekledik. Kimse gelip açıklamada yapmadı. Bir yandan da ben uçaktan valizlerin indirildiğini gördüm. Ben uçakta bir saat boyunca havasız kaldık. Neden kimse gelip açıklama yapmıyor? deyince, hostes gelip, 'Rota yeni belirleniyor' diyerek bilinçli olarak bizi kandırdılar. Bir yandan da valizler neden indiriliyor diye kendi kendime düşündüm. Sonra Van'a geldik. Yine açıklama yapan yok. Uçaktan indik. Yolculardan yarısı valizlerini aldı diğer yarısı da valizlerini bekliyor. Bant dönüyor. En son dayanamadım görevliye sordum. Neden valizimiz gelmedi diye sordum. O da bana adımı sordum. Ben de tek olmadığımı, birçok kişinin valizini beklediğini söyleyince; önce bantta arıza olduğunu söylediler. Yolcular bağırıp, çağırdıktan sonra valizlerin ağırlık yaptığı için uçağa alınmadığını söylediler. Onca insanı mağdur ettiler. Kimsenin insanları bu şekilde mağdur etmeye hakkı yok" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Ankara, Van, Ulaşım, Havacılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AJet Uçağında Valizlerin Gelmemesi Yolcuları Tepkilendirdi - Son Dakika

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