AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı yakınına bırakılan sahipsiz çanta, uzaktan fünye ile patlatıldı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

09.08.2024 11:41
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AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

KAYSERİ - AK Parti Kayseri İl Başkanlığı yakınına bırakılan sahipsiz çanta, uzaktan fünye ile patlatıldı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Boylar sokak üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasının yakınındaki boş arazide sahipsiz çanta olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından çanta bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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