AK Parti Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

AK Parti Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

AK Parti Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
16.08.2025 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, Acıpayam'da otomobilin çarpması sonucu vefat etti.

Denizli'ye iş ziyareti için gelen AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, Acıpayam ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi Bangraz mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'ye iş ziyaretine gelmek için yola çıkan AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, Acıpayam ilçesinin Bangraz mevkiisinde durdu. Araçtan inen Abdurrahman Ak, yolun karşısına geçmek istediği sırada, henüz plakası bilinmeyen bir otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Abdurrahman Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazesi otopsinin ardından Antalya'ya sevk edileceği öğrenildi.

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdurrahman Ak için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Söker, "İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli abimiz, yol arkadaşımız Abdurrahman Ak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Samimiyeti ve gönül insanlığıyla her zaman hatırlayacağımız Abdurrahman abimizin kaybı bizler için büyük bir acı. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Politika, Otomobil, Acıpayam, AK Parti, denizli, 3-sayfa, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Adana’da otoyolda baltalı tehdit O anlar kameralarda Adana'da otoyolda baltalı tehdit! O anlar kameralarda
Ormanda kan donduran cinayet “İşe götüreceğiz“ diyerek öldürmüş Ormanda kan donduran cinayet! "İşe götüreceğiz" diyerek öldürmüş
Lille, Berke Özer’den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor Lille, Berke Özer'den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor
Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti
Pakistan’da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur Pakistan'da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur
Zelenskiy’den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 17:05:18. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.