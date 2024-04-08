Akçaabat'ta park halindeki araç yandı
TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.
Akçaabat ilçesinin Salacık mahallesinde gece saatlerinde sahibi öğrenilemeyen otomobil park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı. Akaryakıt istasyonun karşısında park halindeki otomobilin motor bölümünden çıkan yangın büyüyerek bütün aracı sararken, çevredeki vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Seyir halindeki araçların sürücülerinin de müdahale etmeye çalıştığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapılırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
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