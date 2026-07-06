Akçadağ'da Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçadağ'da Cinayet Davası Başladı

06.07.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yusuf Kolay'ın duruşması başladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan şahsın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmezken, maktulün ailesi ise cinayetin planlı olduğunu öne sürdü.

Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi'nde 5 Eylül 2025 tarihinde Emine Kolay'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın ilk duruşması, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emine Kolay'ın evinin mutfak bölümünde bıçakla ağır yaralandığı, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Eylül 2025 tarihinde kurtarılamadığı belirtildi. Adli Tıp raporunda ölümün karın bölgesindeki kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanması, büyük damar kesisi ve iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Yusuf Kolay hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açılırken, annesi Münire Kolay hakkında "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" ile "suçluyu kayırma", amcası Yusuf Kolay hakkında ise "suçluyu kayırma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarına yer verildi. İddianamede olay yerinden yaklaşık 110 metre uzaklıktaki bir evden elde edilen kamera ve ses kayıtlarının dosyaya delil olarak girdiği belirtildi. Sanık Yusuf Kolay'ın olayın kaza sonucu meydana geldiği yönündeki savunmasının olay yeri incelemesi, mesaj kayıtları, kamera görüntüleri ve yaranın niteliği birlikte değerlendirildiğinde kabul edilmediği ifade edildi. İddianamede ayrıca Yusuf Kolay'ın eşi Emine Kolay'ı babasının ölümünden sorumlu tuttuğu ve bu nedenle kasten öldürdüğü ileri sürüldü.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Kolay, olay günü eşini mutfakta yaralı halde bulduğunu öne sürerek, "Eve girdiğimde Emine mutfakta duvara yaslanmış derin nefes alıyordu. Yarası vardı. Bıçak Emine'nin elindeydi. Emine'yi arabaya bindirerek hastaneye götürmek istedim. Yolda 112'yi aradım. Eşimin kulak kristallerinden kaynaklı rahatsızlığı vardı. Daha önce intihara teşebbüs ettiğini de biliyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Münire Kolay ise, geliniyle herhangi bir sorun yaşamadığını öne sürerek, "Gelinimi çok seviyordum. Böyle bir olayın yaşanacağını rüyamızda görsek inanmazdık" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuksuz sanık Yusuf Kolay da olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek, olay sonrası Münire Kolay ile torununu Malatya'ya götürdüğünü söyledi.

Anne mahkeme salonundan çıkarıldı

Mahkemede Kürtçe ifade veren ve tercüman aracılığıyla konuşan maktulün annesi Elif Uçurum, kızının daha önce öldürüleceğini söylediğini iddia ederek, sanıklardan şikayetçi oldu. Uçurum, kızının kayınpederinin ölümünden sorumlu tutulduğunu ve bu nedenle tehdit edildiğini öne sürdü.

İfadesi sırasında yüksek sesle tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkarılan Elif Uçurum'un bu sırada sanık Münire Kolay'a ayağıyla vurduğu görüldü. Maktulün ablası Medine Yahşi ise, kardeşinin eşiyle bir sorunu olmadığını, kayınpederinin ölümünün ardından aile içinde suçlandığını ve sürekli öldürüleceğini kendilerine anlattığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Akçadağ, Malatya, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akçadağ'da Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin TL’lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL’lik klima faturası 2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı "Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
Ankara’da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı Ankara'da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı
NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım

20:34
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
20:25
Brezilya’nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler
Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:48
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 20:50:32. #7.13#
SON DAKİKA: Akçadağ'da Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.