Akçadağ'da Cinayet Davası Başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan şahsın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmezken, maktulün ailesi ise cinayetin planlı olduğunu öne sürdü.

Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi'nde 5 Eylül 2025 tarihinde Emine Kolay'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın ilk duruşması, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emine Kolay'ın evinin mutfak bölümünde bıçakla ağır yaralandığı, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Eylül 2025 tarihinde kurtarılamadığı belirtildi. Adli Tıp raporunda ölümün karın bölgesindeki kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanması, büyük damar kesisi ve iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Yusuf Kolay hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açılırken, annesi Münire Kolay hakkında "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" ile "suçluyu kayırma", amcası Yusuf Kolay hakkında ise "suçluyu kayırma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarına yer verildi. İddianamede olay yerinden yaklaşık 110 metre uzaklıktaki bir evden elde edilen kamera ve ses kayıtlarının dosyaya delil olarak girdiği belirtildi. Sanık Yusuf Kolay'ın olayın kaza sonucu meydana geldiği yönündeki savunmasının olay yeri incelemesi, mesaj kayıtları, kamera görüntüleri ve yaranın niteliği birlikte değerlendirildiğinde kabul edilmediği ifade edildi. İddianamede ayrıca Yusuf Kolay'ın eşi Emine Kolay'ı babasının ölümünden sorumlu tuttuğu ve bu nedenle kasten öldürdüğü ileri sürüldü.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Kolay, olay günü eşini mutfakta yaralı halde bulduğunu öne sürerek, "Eve girdiğimde Emine mutfakta duvara yaslanmış derin nefes alıyordu. Yarası vardı. Bıçak Emine'nin elindeydi. Emine'yi arabaya bindirerek hastaneye götürmek istedim. Yolda 112'yi aradım. Eşimin kulak kristallerinden kaynaklı rahatsızlığı vardı. Daha önce intihara teşebbüs ettiğini de biliyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Münire Kolay ise, geliniyle herhangi bir sorun yaşamadığını öne sürerek, "Gelinimi çok seviyordum. Böyle bir olayın yaşanacağını rüyamızda görsek inanmazdık" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuksuz sanık Yusuf Kolay da olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek, olay sonrası Münire Kolay ile torununu Malatya'ya götürdüğünü söyledi.

Anne mahkeme salonundan çıkarıldı

Mahkemede Kürtçe ifade veren ve tercüman aracılığıyla konuşan maktulün annesi Elif Uçurum, kızının daha önce öldürüleceğini söylediğini iddia ederek, sanıklardan şikayetçi oldu. Uçurum, kızının kayınpederinin ölümünden sorumlu tutulduğunu ve bu nedenle tehdit edildiğini öne sürdü.

İfadesi sırasında yüksek sesle tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkarılan Elif Uçurum'un bu sırada sanık Münire Kolay'a ayağıyla vurduğu görüldü. Maktulün ablası Medine Yahşi ise, kardeşinin eşiyle bir sorunu olmadığını, kayınpederinin ölümünün ardından aile içinde suçlandığını ve sürekli öldürüleceğini kendilerine anlattığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MALATYA