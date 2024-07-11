Akçadağ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Akçadağ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.07.2024 20:23
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent istikametine seyir halinde olan A.Ü. (27) yönetimindeki 44 AFJ 038 plakalı hafif ticari araç karşı şeritte gelen M.Y. (49) yönetimindeki 44 FL 638 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle ile birlikte R.Ş. (44) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık görevlileri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akçadağ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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