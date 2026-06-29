Akçadağ Motofest\'e 81 ilden yoğun katılım

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Akçadağ Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Akçadağ Motofest", Türkiye'nin 81 ilinden motosiklet tutkunlarını buluşturdu. Yaklaşık bin çadırın kurulduğu festival, Levent Vadisi korteji ve sanatçı Mehmet Erdem konseriyle tamamlandı.

Emlak Konut GYO ile Malatya Dopamin Motosiklet Kulübü'nün destek verdiği organizasyon, Sultansuyu Tarım İşletmesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Akçadağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivale Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet kulüpleri ve motosiklet tutkunları katıldı.Üç gece iki gün süren festival kapsamında yaklaşık bin çadırın kurulduğu kamp alanında katılımcılar çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Festivalin final gününde ise yaklaşık bin motosikletlinin katılımıyla Levent Vadisi'ne kortej düzenlendi. Kortejin ardından sahne alan sanatçı Mehmet Erdem, konser verdi.

Festival alanında konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede ilk kez düzenlenen Motofest'e gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye'nin 81 ilinden gelen motosiklet tutkunlarını Akçadağ'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.6 Şubat depremlerinin ardından Akçadağ'ın yeniden ayağa kalkması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Ulutaş, festivalin ilçenin sosyal hayatına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Ulutaş, "İşimiz Akçadağ, sevdamız Akçadağ. Akçadağ iyileşirken biz sadece yolları, binaları ve kaldırımları onarmıyor; kırılan umutları ve yaşama sevincini de yeniden inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.

Etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Ulutaş, Motofest'in gelecek yıl daha geniş kapsamlı olarak yeniden düzenlenmesini planladıklarını ifade etti.

Programda festivale katkı sunanlara da teşekkür eden Başkan Ulutaş, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca'ya plaket takdim etti. İlçe Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can ile İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin'e de organizasyona katkılarından dolayı plaket verildi. - MALATYA