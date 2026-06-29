Akçadağ Motofest'e 81 ilden yoğun katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçadağ Motofest'e 81 ilden yoğun katılım

Akçadağ Motofest\'e 81 ilden yoğun katılım
29.06.2026 09:24  Güncelleme: 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen Motofest, 81 ilden gelen motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Bin çadırlı kamp, Levent Vadisi korteji ve Mehmet Erdem konseriyle festival sona erdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Akçadağ Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Akçadağ Motofest", Türkiye'nin 81 ilinden motosiklet tutkunlarını buluşturdu. Yaklaşık bin çadırın kurulduğu festival, Levent Vadisi korteji ve sanatçı Mehmet Erdem konseriyle tamamlandı.

Emlak Konut GYO ile Malatya Dopamin Motosiklet Kulübü'nün destek verdiği organizasyon, Sultansuyu Tarım İşletmesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Akçadağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivale Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet kulüpleri ve motosiklet tutkunları katıldı.Üç gece iki gün süren festival kapsamında yaklaşık bin çadırın kurulduğu kamp alanında katılımcılar çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Festivalin final gününde ise yaklaşık bin motosikletlinin katılımıyla Levent Vadisi'ne kortej düzenlendi. Kortejin ardından sahne alan sanatçı Mehmet Erdem, konser verdi.

Festival alanında konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede ilk kez düzenlenen Motofest'e gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye'nin 81 ilinden gelen motosiklet tutkunlarını Akçadağ'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.6 Şubat depremlerinin ardından Akçadağ'ın yeniden ayağa kalkması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Ulutaş, festivalin ilçenin sosyal hayatına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Ulutaş, "İşimiz Akçadağ, sevdamız Akçadağ. Akçadağ iyileşirken biz sadece yolları, binaları ve kaldırımları onarmıyor; kırılan umutları ve yaşama sevincini de yeniden inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.

Etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Ulutaş, Motofest'in gelecek yıl daha geniş kapsamlı olarak yeniden düzenlenmesini planladıklarını ifade etti.

Programda festivale katkı sunanlara da teşekkür eden Başkan Ulutaş, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca'ya plaket takdim etti. İlçe Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can ile İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin'e de organizasyona katkılarından dolayı plaket verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Levent Vadisi, Mehmet Erdem, Etkinlikler, Motosiklet, 3. Sayfa, Festival, Akçadağ, Malatya, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akçadağ Motofest'e 81 ilden yoğun katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede

09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
08:58
Bangladeş’teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712’ye yükseldi
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:56
Düğünde talihsiz kaza Gelin bir anda yere serildi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
01:59
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 09:44:00. #7.13#
SON DAKİKA: Akçadağ Motofest'e 81 ilden yoğun katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.