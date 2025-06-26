Akçakale\'de Traktör Kovalamacası

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan traktör sürücüsünün tarlada trafik polisi tarafından kovalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 'dur' ihtarına uymayan bir traktör sürücüsü, tarlaya kaçtı. Trafik polisi tarafından araçla tarlada kovalanan traktör bir türlü durdurulamadı. Bir süre devam eden kovalamaca, trafik polisinin aracını durdurmasıyla son bulurken, yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA