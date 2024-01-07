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Akçakoca'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Akçakoca'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akçakoca\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı
07.01.2024 - 20:44,
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakoca-Kocaali yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 81 AAP 047 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen 54 AB 043 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Semih Aydın hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Akçakoca'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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