Akdeniz açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla ve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.52'de yerin 20.41 kilometre derinliğinde merkez üssü Akdeniz açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akdeniz'de 6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?