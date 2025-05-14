Akdeniz\'de 6 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla ve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.52'de yerin 20.41 kilometre derinliğinde merkez üssü Akdeniz açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA