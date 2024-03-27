Akhisar\'da Kaçakçılık Operasyonu: Bandrolsüz Makaron ve Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

3.Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından 2 iş yeri ve bir araçta yapılan aramada çok sayıda bandrolsüz boş makaron, elektronik sigara, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar KOM Büro Amirliğince kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, M.P. (55) isimli şahsa ait araçta yapılan aramalarda: 130 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ayrıca R.K. (41) ve E.Y. (25) isimli şahısların işyerinde yapılan aramada 53 adet elektronik sigara, 3 bin 560 adet sarılmış sigara, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahısla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA