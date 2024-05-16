Akhisar'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Akhisar'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Akhisar\'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.05.2024 16:38
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrası taraflardan biri silahıyla tartıştığı kişiyi vurarak öldürdü.

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet bulunan S.D. ile Fatih Uyar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yanında bulundurduğu tabanca ile Uyar'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanan Uyar, çevredeki vatandaşlar tarafından sivil bir araçla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uyar hayatını kaybetti. Olay haber alan Fatih Uyar'ın yakınlaır hastaneye akın ederken polis ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçen Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan S.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, saldırıda kullanılan tabanca ve diğer deliller toplandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisar'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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