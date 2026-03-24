Akhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Akhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

24.03.2026 20:12
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki kazada G.E. yaralandı, tedavi altında. Soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akhisar - Manisa karayolu üzerindeki Kayalıoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Kayalıoğlu OSB kavşağında meydana geldi. Saat 13.20 sıralarında yaşanan olayda, R.T. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan G.E. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otomobil sürücüsü G.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren G.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
