Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde JASAT Timi tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Operasyonda şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

29.07.2024 19:22
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde JASAT Timi tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Akhisar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldığı Ö.T. (40) isimli şahsın iş yerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yaptığını tespit etti. Asayiş ekipleri ve JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramada 51.88 gram satışa hazır halde paketlenmiş metanfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 5 adet sentetik ecza hap ve 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, Akhisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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