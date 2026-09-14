Akhisar\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Akhisar'da narkotik ekiplerinin 1 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramalarda metamfetamin, sentetik ecza hap ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda R.Y. (33) ve E.K. (24) isimli 2 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 ikamet ve 1 araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 55,47 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hap ve 1,31 gram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adli tahkikat başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili birimlerin iş birliğiyle sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.