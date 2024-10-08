Akın Gürlek İstanbul Başsavcılığı\'na Atandı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek, Çağlayan Adliyesi'ne gelerek göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Adalet Bakan Yardımcısıyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek göreve başladı. Çok sayıda Başsavcı vekili, Savcı ve Hakim, Başsavcı Gürlek'i adliyenin A kapısında karşıladı. Burada Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcı Gürlek'e çiçek verdi. Karşılama ve tebriklerin ardından Başsavcı Gürlek adliyeye giriş yaptı. - İSTANBUL