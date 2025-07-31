AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi - Son Dakika
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AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi

AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır\'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
31.07.2025 08:15
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AKINCI TİHA'nın ilk kez kullanıldığı operasyonda kilometrelerce ötedeki araziler tarandı ve termal izler tespit edildi. Bu sayede Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda yakalanan 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI TİHA'nın ilk kez kullanıldığıoperasyonun detaylarını paylaştı.

AKINCI TİHA İLK KEZ KULLANILDI

Bakan Yerlikaya, AKINCI TİHA'nın ilk kez kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirlerinin yakın takibe alındığını bildirdi. AKINCI TİHA'nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce ötedeki araziler tek tek tarandı, termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı.

4.5 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma komutanlıklarının desteğiyle; 124 operasyonel tim ve bin 250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 25 şüpheli zehir tacirinden 17'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin, "Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş Başkanlığımız, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • şükrü kösem:
    Orman söndürmeye uçağın yok.bu ne perhiz bu ne lahana turşusu . Yersen lüpen 5 43 Yanıtla
    fatih Bayındır:
    Mersk etme yarın ınsansiz orman s us ndurme ucagi yaptik derler maraknacilarda makarna gibi yer 2 5
    Uğur Kart:
    1923-2001 ARASI ZİHNİYETİNİZİN YAPAMADIĞINI YAPINCA ZORUNUZA GİTMESİ NORMAL BE BU KADARI SİZE ZOR GELİR ALGILAMAKTA ZORLANIRSINIZ 0 0
    Mustafa Kaya:
    eşşek heykelciler, mayın eşşeği konumundan ahkam kesip mayın temizlemeye devam edin çünkü bu ülkenin iç edilecek NİMETi çok o nimeti elde etmek için yolu açacak mayın eşekleri de çok SAMAN VER YEN Mİ 0 0
  • Resul Bey:
    Bilinen şahısların sadece bir ayağı pkk ve terördür, en az 20 yıldır batıdan bile çok hizmet giden pozitif ayrımcılık gereği fazlasıyla destek alan ama yine de yaranamayan çok büyük bir kitle olmadığı söyleyen ya aptal ya da hain kanlıdır herhalde, batıda hatta tr genelinde pis işlere ve suç oranlarına bakın kimler çıkacak genel olarak, Allah bu aziz Türk milletine yardım etsin.. 15 4 Yanıtla
  • Ercan Celik:
    Türk le kurtle ne âlâka si var bu işin.nasil bı zihniyet bu 2 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    vatan hainleri 0 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Yakılan ORMANLAR Satıldı ve Satılacak, Yarıda Döndürülmüş Bir ORMAN Gördünüzmü??? Herşey Büyük Bir Oyundan İbarettir, İşin Henüz Başındayız Gelecek Daha Kötü Günlere Hazırlıklı Olunuz.. Yazım Siyaset Ayrımsız VATANINI. ÇOCUKLARININ GELECEĞİNI DÜŞÜNEN HERKESE.. Ayrıca Helikopter Olmadan O kadar Esrar Kenevir Ekilmişse Bunu Görmeyen HÜKÜMETE YAZIKLAR OLSUN. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi - Son Dakika
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