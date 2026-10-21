Akıncılar'da 2 şüpheli, 4 yabancıyı GKRY'ye geçirmeye çalışmaktan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Akıncılar'da 2 şüpheli, 4 yabancıyı GKRY'ye geçirmeye çalışmaktan tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'nin Akıncılar bölgesinde 4 yabancı uyruklu kişinin para karşılığında yasa dışı yollarla GKRY'ye geçirilmek istendiği tespit edildi. Birinci derece askeri yasak bölgeye izinsiz giren 2 şüpheli tutuklandı, soruşturma başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Akıncılar bölgesinde, 4 yabancı uyruklu kişiyi para karşılığında yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçirmeye çalıştıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Akıncılar bölgesinde, 4 yabancı uyruklu kişinin para karşılığında yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçirilmek istendiği tespit edildi. KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.30 sıralarında birinci derece askeri yasak bölgeye izinsiz giren K.T. ve K.M.S.I.M. isimli şüpheliler, olayla bağlantılı olarak polis tarafından tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
AkıncılarGüvenlik3. SayfaKıbrısGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Suudi Arabistan’da idam edilen Bangladeşli çiftin cenazesinde küçük kızları gözyaşına boğuldu Suudi Arabistan'da idam edilen Bangladeşli çiftin cenazesinde küçük kızları gözyaşına boğuldu
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:45
“Diktatör“ şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu
"Diktatör" şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
13:51
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 15:13:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Akıncılar'da 2 şüpheli, 4 yabancıyı GKRY'ye geçirmeye çalışmaktan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei