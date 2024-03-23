Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılan 4 kişiden kurtarılamayan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı bölgeye AFAD, sualtı arama ve tarama ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aramalar ikinci gününde de devam ediyor.

23.03.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılan 4 kişiden kurtarılamayan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bölgede inek otlatan Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp deresinin kenarında oynarken suya düştü. Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı şahıslar ile onların yanına gitmeye çalışan Davut K.'nin annesi Şadiye K. akıntıya kapıldı. Kadın ile 2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki çocuk ise gözden kayboldu.

Arama çalışmaları devam ediyor

Yaşanan olay sonrası bölgeye AFAD, sualtı arama ve tarama ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, çocuğu bulmak için dere içerisinde ve çevresinde arama yaptı. Aramalar ikinci gününde de devam ediyor.

Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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