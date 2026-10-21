Aklama soruşturmasında gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi

Aklama soruşturmasında gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abdurrahman Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki aklama soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sevk, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gerçekleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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