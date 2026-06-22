Aklama Suçuna Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aklama Suçuna Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı

22.06.2026 15:01
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MASAK'ın raporu sonrası 39 şüpheliden 22'si yakalandı, toplam işlem hacmi 5.8 milyar lira.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen rapor üzerine yürütülen incelemelerde, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik operasyonda 39 şüpheliden 22'si yakalanırken, 3'ünün cezaevinde, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen IBAN analizleri kapsamında olay araştırmaları ve şüpheli işlem açıklamaları değerlendirilerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi.

Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce her bir şüpheli hakkında ayrı ayrı detaylı inceleme yapılarak rapor hazırlandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin öncül suç araştırmalarında, toplam 39 şüphelinin işlem hacminin 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 lira olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, şüpheliler hakkında daha önce yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapıldığı, hesaplarına gelen paraların bu öncül suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

İncelemelerde, şüphelilerin hesaplarına aktarılan paraların izinin kaybettirilmesi amacıyla çok sayıda banka hesabına bölünerek gönderildiği ve kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 39 şüpheliden 22'si yakalanırken, 3 şüphelinin cezaevinde, 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Operasyonlarda 21 cep telefonu, 19 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Dolandırıcılık, Operasyon, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aklama Suçuna Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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