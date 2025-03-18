Yakın akrabasını öldürme suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan zanlı Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 16 Mart 2025 tarihinde yapılan çalışmada; yakın akrabayı öldürme suçundan adli makamlarca hakkında verilen 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.S. Kuzeytepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk olunan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Akrabasını Öldüren Zanlı Antakya'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?