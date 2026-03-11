Akranı tarafından öldürülen çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Akranı tarafından öldürülen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Akranı tarafından öldürülen çocuk son yolculuğuna uğurlandı
11.03.2026 15:06
Aksaray'da kız meselesi yüzünden tartıştığı 16 yaşındaki akranı tarafından bıçaklanarak öldürülen çocuk öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray'da kız meselesi yüzünden tartıştığı 16 yaşındaki akranı tarafından bıçaklanarak öldürülen çocuk öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saat 04.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki R.T. ile 16 yaşındaki akranı Mustafa Yağız Edik kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çocuklar yol ortasında birbirine girdi. Kavgada R.T. Mustafa Yağız Edik'i göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılarak çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli R.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Mustafa Yağız Edik, bugün Somuncu Baba Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığında defnedildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Aksaray, Şiddet, Çocuk, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Akranı tarafından öldürülen çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
