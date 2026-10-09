Aksaray\'da 2 kadın, işten dönen kadını yere yatırıp darp etti, o anlar kamerada

Aksaray'da işinden çıkıp evine dönen kadın, tanımadığı 2 kadın tarafından yol ortasında yeri yatırılıp darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, 6 Ekim tarihinde saat 22.40 sıralarında Şeyhamit Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Sema B. kısa süre önce bir alışveriş merkezine girerek işe başladı. Akşam saat işten çıkan kadın evine gitmek içir yola koyuldu. Nevşehir Caddesine geldiğinde 2 kadının omuz atmasıyla neye uğradığını şaşıran kadın, 2 kadın tarafından yol ortasında yere yatırılıp darp edildi. Ne olduğunu anlayamayan kadın çığlıklarıyla mahalle sakinlerinden yardım isterken, kadınlar darp edip kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan darp olayı çevrede bulunan güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Sema B., olayın yeni girdiği iş yerindeki görevine son verilen kadın tarafından yapıldığını iddia ederek, "Ben bir alışveriş merkezinde çalışmaktayım. Çok kısa bir süre oldu aslında. Orada bir iş arkadaşım olan kişinin bir çıkma durumu oldu. İşten çıkarılınca da yerine ben geleceğim için bana orada gıcık mı kaptı. O şekilde benimle uğraşmaya başladı. Sürekli sözlü sataşmalar, ters sözler, tehdit. İşte 'Sema, yerimde gözün mü var?', hani 'Benim yerime gelmeye çalışma, buraya gelenler hep gitti. Senin de ayağını kaydırırım' şeklinde sürekli ithamlarda bulunuyordu. En sonuncusunda izin günümdeyim, bu kişinin çıkışı veriliyor çalıştığı yerde. Ben de ertesi gün işe gidiyorum. Gittiğim gün bu çıkışı verilmiş oluyor. Ben aynı şekilde evime gidiyorum, saat 21: 30'da çıkıyorum, 21: 50 sularında evime girerken kapımın önünde kumpas kurmuşlar bana. Kız kardeşi, arkadaşı, kuzeni, iş yerinden bir tane arkadaşıyla beraber evimin önünde beni sıkıştırıyorlar ve orada darp ediyorlar beni. O sırada gücümü kaybedip dengemi de sağlayamadığım için direkt yere yatırdılar. Tekmeler, yumruklar attılar. Yani artık o saatten sonrası bitti. O şekilde vurmaya devam ettiler, yerlerde sürüklediler. Kaçmaya çalıştım. Kaçmaya çalıştığım sırada bıçak gösterdi. Tekrar koşmaya devam ediyorum o sırada. 'Bundan sonra devam edersen' diye de bıçak, silah gösterdi. Silahını gösterdi. 'Bir daha' dedi 'bu iş yerine gidersen bundan sonraki sıradaki bu' diyerek onu da gösterdi. Ben koştum o sırada, koşmaya devam ediyorum" dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giderek darp raporu alan kadın polis merkezine gidip şikayetçi oldu.