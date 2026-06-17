Aksaray'da Abartı Işıklara Ceza - Son Dakika
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Aksaray'da Abartı Işıklara Ceza

Aksaray\'da Abartı Işıklara Ceza
17.06.2026 00:00
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Abartı ışıklandırma ile durdurulan sürücü, 'Cezasını alıp susacağız' diyerek sakin tavır sergiledi.

Aksaray'da aracına yaptığı abartı ışıklandırmayla polis çevirmesine takılan sürücü, üslubuyla polisi de gazetecileri de şaşırttı. Genç sürücü, "Yanlış yapıyorsak cezasını alıp susacağız" dedi.

Olay, Tacin Mahallesi otogar yan yolda yaşandı. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçilerle uygulama yapan Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden abartı ışık ile donatılmış 68 ABD 498 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Fatih K. (26) isimli sürücünün aracında inceleme yapan trafik ekipleri ışıkların araç orijinali dışında yapıldığını tespit ederek sürücüye 5 bin 600 lira para cezası kesti. Sakin tavırları ve üslubuyla hem polis memurlarını hem de gazetecileri şaşırtan sürücü, "Gayet iyi bir uygulama, çok güzel bir yere atılmış uygulama. Bizim de aracımız belli. Cam filmimiz vardı söktük, ışıklandırmadan bir cezamız yazıldı. Yanlış yapıyorsak yapacak bir şey yok, cezasını alıp susacağız. Yapmayın yani böyle şeyler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. İnsanların da yapmaması gerekiyor. Bizde orijinaline çevireceğiz, pişmanım" dedi.

İşlemlerin ardından sürücü noktadan gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aksaray, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Abartı Işıklara Ceza - Son Dakika

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