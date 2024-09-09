Aksaray'da Akıllı Bisikletler Çalındı - Son Dakika
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Aksaray'da Akıllı Bisikletler Çalındı

Aksaray\'da Akıllı Bisikletler Çalındı

Aksaray Belediyesi tarafından vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan akıllı bisikletler, sabaha karşı 3 kişi tarafından çalındı. Şahısların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

09.09.2024 14:23  Güncelleme: 14:27
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Aksaray'da belediye tarafından vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amaçlı hizmete sunulan akıllı bisikletler sabaha karşı 3 kişi tarafından kilitleri kırılarak çalındı. Şahısların o anları güvelik kamerasına yansıdı.

Aksaray Belediyesi tarafından vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, öğrencilerin bisikletle spor gelişimini sağlamak ev bisiklet alışkanlığını artırmak amaçlı şehrin birçok noktasına akıllı bisikletler konuldu. Birçok vatandaşın her gün kullandığı o bisikletler sabaha karşı 3 şahıs tarafından kilitleri kırılarak çalındı. Bisikleti çalan 3 şahıs anbean güvenlik kamerasınca kaydedilirken, bisikletlerin başına gelen 3 şahıs kare kod kullanılarak alına bilinen bisikletleri yerinden çıkarmaya çalışıyor. Bisikletleri çıkaramayan şahıslar daha sonra bisikletlere zarar vererek kilitlerini kırıp alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 3 kişi kilitlerini kırarak aldıkları bisikletlere binerek kayıplara karışırken, Aksaray Belediyesi durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Aksaray Belediyesi ise sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün binlerce vatandaşımızın kullandığı akıllı bisikletlerimizden ne istediniz? Şehrin farklı noktalarında bulunan bisikletler bazı kendini bilmez kişiler tarafından tahrip ediliyor. Ancak saldırganların güvenlik kameraları sayesinde tespit edilecek. Görüntüler elimizde, bunu yapanlar elbet bulunacak, emniyet güçlerimiz tarafından gereken yapılacaktır. Geleceğimiz ve şehrimizin güzelliklerini korumak için lütfen daha dikkatli ve özenli olalım" paylaşımında bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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