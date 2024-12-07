Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da borç yüzünden çıkan kavgada, Ramazan US, akrabası M.C. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ramazan US, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, tahkikat sürüyor.

07.12.2024 13:07
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Aksaray'da güvenlik kamerasına yansıyan alacak verecek kavgasında bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan US (29), 38 SA 624 plakalı araçla kendisine borcu olan akrabası M.C.'nin (26) kullandığı 68 DK 939 plakalı aracı takip ederek önünü kesti. Ardından araçtan inen Ramazan Us, M.C.'ye yumrukla saldırdı. Darp edilen M.C., yanında taşıdığı bıçakla Ramazan US'u göğsünden bıçakladı. Ramazan US bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ramazan Us, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Yaşanan olaylar ise anbean bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın araçla borçlu olan kişinin aracının önünü kestiği, aşağıya inip yumrukla saldırdığı ve karşı tarafın bıçaklama anı yer alıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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