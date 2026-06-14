Aksaray'da Alkol Etkisiyle Tehdit ve Ateş Açma Olayı - Son Dakika
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Aksaray'da Alkol Etkisiyle Tehdit ve Ateş Açma Olayı

14.06.2026 22:10
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Aksaray'da alkol aldıktan sonra eşini tehdit eden şahıs, polis tarafından 2 dakikada yakalandı.

Aksaray'da alkol aldıktan sonra evine giden şahıs, eşinin tabancayla öldürmekle tehdit ederek havaya ateş açtı. KADES ihbarı üzerine 2 dakika içerisinde adrese ulaşan polis şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Yukarı Mahallesi Davun sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra evine gelen Vedat Ç., eşi ve çocuklarına karşı bağırarak tehditler savurdu. Evde bulundurduğu tabancayı alarak eşi Alev Ç.'yi öldürmekle tehdit eden Vedat Ç. daha sonra elindeki tabancayla kapı önüne çıkarak rastgele ateş açtı. Korkan kadın telefonunda yüklü Kadın Acil Destek Sistemi'ne (KADES) bastı. KADES alarmının Güzelyurt İlçe Emniyet Amirliğine ulaşmasıyla 2 dakika içerisinde adrese intikal eden polis ekipleri şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Polis ekipleri şahsın ateş açtığı tabancayı da evin bahçesinde bulunan asma altında bulurken, gözaltına alınan şahıs ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada 1.08 promil alkollü olduğu belirlenen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Büyük korku yaşayan kadın ve çocuklar ise yakınları ve mahalle sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Alkol Etkisiyle Tehdit ve Ateş Açma Olayı - Son Dakika

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