Aksaray'da alkollü sürücü polis uygulamasından kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da alkollü sürücü polis uygulamasından kaçmaya çalışırken yakalandı

Aksaray\'da alkollü sürücü polis uygulamasından kaçmaya çalışırken yakalandı

Aksaray'da polisin uygulama yaptığını fark eden alkollü sürücü, uygulama noktasına 60 metre kala araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ve bekçiler tarafından yakalanan sürücü ile polis arasında ayakkabı imtihanı yaşandı. Sürücü, ehliyet istenmesine rağmen ayakkabısını vermek istedi. Alkol kontrolünde sürücünün 2.19 promil alkollü olduğu tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

08.05.2024 00:24
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Aksaray'da polisin uygulama yaptığını fark eden alkollü sürücü uygulama noktasına 60 metre kala araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Kaçarken ayakkabısı ayağından çıkan sürücü ile polis arasında ayakkabı imtihanı yaşanırken, polis ehliyet istedi, alkollü sürücü ise ayakkabı.

Olay gece yarısı Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri gece yarısı bulvar üzerinde bekçilerle birlikte uygulama yaptı. Uygulama esnasında denetim noktasını fark eden bir sürücü noktaya 60 metre kala 68 ABG 446 plakalı araçtan inerek kaçmak istedi. Bunu fark eden polis ve bekçiler koşarak İ.İ. (46) sürücü kaçamadan yakaladı. İlk önce polis memurlarına basın mensuplarından için, "Çekmesin beni" diye adeta talimat veren alkollü sürücüden ehliyet istendi. Ehliyetini vermek istemeyen sürücü araçtan inip kaçmaya çalışmasına rağmen polis ekiplerine "Arabadan kim aldı beni?" diye sordu. Gazetecilerin "Neden kaçmaya çalıştınız?" sorusuna, "Kardeşim ben bir şey yapmadım, ben sadece evime gidiyorum ama alkollüyüm. Yanlış olmasın ama şu yaptığımız ne?" diye cevap verdi. Ehliyeti istenilen alkollü sürücü "Ayakkabım gelsin vereceğim" diye polis ekiplerine cevap verirken, polis memurunun, "Ayakkabını bizim ekipler mi aldı?" sorusuna ise "Bilmiyorum" cevabını verdi. Ehliyetini vermek istemeyerek zorluk çıkaran sürücü polis ekiplerince güçlükle gözaltına alındı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.19 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaçmaya çalışması ve polis ekiplerinin kısa süreli kovalamacası dron kamerasına da yansıdı. Hastanedeki kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise polis ekiplerince çekici marifeti ile otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da alkollü sürücü polis uygulamasından kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

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