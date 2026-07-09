Aksaray\'da Alkollü Sürücüye 25 Bin Lira Ceza

Aksaray'da polisin uygulamasında alkollü olarak polise yakalanan sürücüye 25 bin lira ceza kesilerek ehliyetine el konuldu.

Olay, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AFN 929 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen T.Y. isimli sürücünün, alkolmetre testinin ardından 0.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin lira ceza kesilerek ehliyete el konuldu. Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY