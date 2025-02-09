Aksaray'da Araçta Patlama! Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

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Alevler bir anda parladı... Sürücünün saniyelerle kurtuluşu kamerada

AKSARAY - Aksaray'da tamir için sanayide bir dükkana getirilen gaz kaçıran araç, içeriye alındığı esnada alev alarak parlarken, araç sürücüsü yanmaktan saniyelerle kurtuldu.

Olay, Aksaray'da oto sanayide bir dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gaz kaçağı nedeniyle tamir için bir dükkana getirilen araç, dükkan içine alındığı esnada aniden alevlerle parladı. Parlama anında araç içinde bulunan sürücü saniyelerle alevlerden kurtulurken, yaşanan o anlar anbean dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın dükkan içine alınışı, araç sürücüsünün tam araçtan inerken aracın alevlerle parlaması ve sürücünün son anda kurtulması görünüyor. Aracın patlama sesiyle parlaması herkeste şok etsisi oluştururken, bir süre ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar tekrar bir patlama riskine karşı kaçışırken, yangın söndürme tüpüyle araç içine müdahale edildi. Parlamada bir kişi ufak yanıklarla hafif şekilde yaralanırken patlama sesiyle dükkana gelen birçok sanayici araca müdahale ederek bir başka olumsuzluğun yaşanmaması için tedbir aldı.