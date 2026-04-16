Aksaray'da Asılsız Paylaşım Yapan Çocuk Gözaltında

Aksaray'da okul saldırılarına yönelik asılsız paylaşım yapan çocuk polisin araştırması sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da sosyal medya üzerinden Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına yönelik asılsız paylaşım yapan bir çocuk İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Asılsız paylaşım üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çocuğun kimliğini ve adresini tespit ederek çocuğu yakaladı. Gözaltına alınan çocuk hakkında başlatılan adli işlem gereği polis merkezine götürüldü.

Öte yandan yetkililer, halkı ve özellikle çocukları asılsız paylaşımlar yaparak korku ve paniğe düşürecek paylaşımlardan uzak durulması yönünde uyarıda bulunurken, ihbarların mutlak suretle kolluk kuvvetlerine iletilmesinin önem arz ettiği belirtildi. - AKSARAY