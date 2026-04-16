Aksaray'da Asılsız Paylaşım Yapan Çocuk Gözaltında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Asılsız Paylaşım Yapan Çocuk Gözaltında

16.04.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul saldırılarıyla ilgili asılsız paylaşım yapan çocuk, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da okul saldırılarına yönelik asılsız paylaşım yapan çocuk polisin araştırması sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da sosyal medya üzerinden Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına yönelik asılsız paylaşım yapan bir çocuk İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Asılsız paylaşım üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çocuğun kimliğini ve adresini tespit ederek çocuğu yakaladı. Gözaltına alınan çocuk hakkında başlatılan adli işlem gereği polis merkezine götürüldü.

Öte yandan yetkililer, halkı ve özellikle çocukları asılsız paylaşımlar yaparak korku ve paniğe düşürecek paylaşımlardan uzak durulması yönünde uyarıda bulunurken, ihbarların mutlak suretle kolluk kuvvetlerine iletilmesinin önem arz ettiği belirtildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 21:41:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.