Aksaray\'da Asılsız Yılan İhbarı Ceza Getirdi

Aksaray'da gece yarısı evinde yılan olduğunu belirterek jandarma ve AFAD ekiplerini alarma geçiren alkollü şahsa, ekiplerin yılanı bulamaması ve defalarca aynı ihbarı yapması üzerine asılsız ihbardan ceza kesildi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde müstakil evde yaşayan Mehmet O. isimli şahıs, gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evin içinde yılan olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri evin içinde yaptığı aramada herhangi bir yılana rastlamazken, şahıs bu kez de yılanın bahçeye kaçtığını söyledi. Bahçede de arama yapan ekipler bahçede de yılanı bulamayınca şahıs yılanın ardiye olarak kullandığı yere girdiğini söyledi. Ekipler ardiyede de arama yapmasına rağmen yılan bir türlü bulunamazken, şahsın alkollü ve asılsız ihbarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamasında şahsın hemen her gün birçok farklı ihbarlarda bulunduğu da belirlenirken, alkol muayenesinden geçirilen şahsın 3.50 promil alkollü olduğu ortaya çaktı. Jandarma ve AFAD ekipleri tutanak düzenleyerek şahsa asılsız ihbarda bulunmaktan işlem başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - AKSARAY