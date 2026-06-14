Aksaray'da Babanın Rehine Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Babanın Rehine Krizi

14.06.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızını rahatsız eden gence saldıran babayı polis durdurdu, olayda yaralanmalar yaşandı.

Aksaray'da kızını rahatsız eden genci kardeşleriyle birlikte takip eden baba, önünü kesitiği gence saldırdı. Gencin kulağını maket bıçağıyla kesen şahsa, o an devriye atan polis memurları müdahale etti. Bıçağı gencin boğazına dayayan babayı, polis memuru yaralanma pahasına bıçağı çıplak elle tutarak durdurdu. Polis elinden yaralanırken, kulağı kesilen şahıs ise öfkeli kardeşlerin elinden kurtarıldı.

Olay, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce yaşanan kız kaçırma davası dün gencin kızı rahatsız etmesiyle yeniden alevlendi. Ahmet Furkan Ö. (18) bir yıl önce iddiaya göre, "Gelmezsen kendimi öldürürüm" dediği kız arkadaşını evinden kaçırdı. Günlerce şehir şehir gezen 2 sevgili daha sonra jandarma ekiplerince yakalanarak ailelerine teslim edildi. İddiaya göre, aradan geçen 1 yıllık sürede Ahmet Furkan Ö. genç kızı telefon ve fiziksel olarak rahatsız etmeye devam etti. Dün yine genç kıza rahatsızlık verdiğini öğrenen genç kızın babası Ömer Ç. (38) kardeşleri Tuğrul Ç. (36) ve Emre Ç. (32) alarak gencin peşine düştü. Ahmet Furkan Ö.'nün önünü Kurtuluş Caddesi'nde araçla kesen baba ve kardeşleri, gence saldırdı. Baba Ömer Ç., darbettiği gencin kulağını maket bıçağıyla kesti. Genç, kanlar içinde yardım isterken o sırada devriye atan polis ekibi durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti.

Polisin müdahalesi facia önledi

Kızın babası bıçağı gencin boğazına dayayınca Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru, yaralanacağını bile bile bıçağın keskin tarafını çıplak eliyle tutarak şahsı engelledi. Müdahale esnasında bıçağı tutan polis memuru elinden yaralanırken, baba gencin üzerinden kaldırıldı. Polis memurunun müdahalesiyle facia önlenirken, olay yerine takviye polis ekipleri çağırıldı.

3 kardeş gözaltına alındı

Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri 3 kardeşi de etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Kulağı kesilerek yaralanan genç ve eli kesilerek yaralanan polis memuru olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis memuru ve gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. 3 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı çerçevesinde serbest bırakıldı.

Kulağı kesilen gencin babası Yusuf Ö. (64), olayın 1 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden başladığını belirterek, "Çocuğumu takip etmişler, orada önünü çevirmişler. 8-10 kişi varmış. Arabayla önünü kesip saldırmışlar. 1 yıl önce kız oğlumu tehdit etmiş, 'Ahmet gelmezsen ben kendimi öldüreceğim' demiş. Oğlum da o sırada tarlada sulama yapıyormuş, bunu duyunca gece kızı alıyor" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, Yaşam, Polis, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Babanın Rehine Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

21:34
Fenerbahçe’ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro
Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro
21:00
Mourinho’nun Real Madrid’e ilk transferini yaptı 50 milyon Euro’luk anlaşma
Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
20:44
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
20:19
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
20:08
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı Amazon kuryesi oldu
Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı Amazon kuryesi oldu
18:50
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah’a küfür etti
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 21:41:59. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Babanın Rehine Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.