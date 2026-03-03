Aksaray\'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Aksaray'da iddiaya göre yüzü maskeli bir kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1212. Sokak'ta bulunan bir apartmanın içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir şahsın bağırdığını duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen polis ve mahalle bekçileri, apartman içinde Ömer S. (35) isimli şahsı bıçakla yaralanmış halde buldu. Bunun üzerine olay yerine ambulans istendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi apartman içinde yaptığı yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ömer S.'nin polise kendisini yüzü maskeli bir şahsın bıçaklayarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - AKSARAY