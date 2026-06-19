Aksaray'da Bıçaklı Saldırıya Tokatlı Müdahale - Son Dakika
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Aksaray'da Bıçaklı Saldırıya Tokatlı Müdahale

19.06.2026 23:29
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Aksaray'da bıçakla saldıran şahıs, başka biri tarafından tokatla yere serilip sürüklendi.

Aksaray’da elindeki bıçakla çevreye saldıran şahsı tokatla yere seren başka bir şahıs, baygınlık geçiren saldırganı sürükleyerek götürdü. 

BIÇAKLA DEHŞET SAÇAN ADAMI TEK TOKATLA BAYILTTI

Olay, Ereğlikapı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişiyle kavga eden adam belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kavga edip çevredeki vatandaşlara da saldırmak isteyen şahıs, olay yerinde bulunan bir başka şahıs tarafından bir tokatla yere indirildi.

SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Ardından baygınlık geçiren eli bıçaklı şahsı tişörtünden tutan diğer şahıs sürükleyerek götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken olayda yaralanan olmadığı tespit edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarak şahısları serbest bıraktı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde şahsın elindeki bıçakla kavga ettiği, daha sonra olay yerine gelen diğer şahıs tarafından tokatla yere serilip sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Bıçaklı Saldırıya Tokatlı Müdahale - Son Dakika

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