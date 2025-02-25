Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan çiftçi Abdurrahman Dağlı, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 milyon 152 bin TL'yi fark etti. Hemen harekete geçen Dağlı, bankayla iletişime geçerek paranın sahibini buldu ve parayı teslim etti.

25.02.2025 19:41
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Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan hesabına 1 milyon 152 bin lira gönderildiğini fark etti.

Aksaray'da Çiftçiye Yanlışlıkla Yatırılan Milyonluk Hesabı Sahibine İade Etti

İLK ÖNCE BANKAYI ARADI

Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.

Aksaray'da Çiftçiye Yanlışlıkla Yatırılan Milyonluk Hesabı Sahibine İade Etti

PARAYI TESLİM ETTİ

Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti.

Aksaray'da Çiftçiye Yanlışlıkla Yatırılan Milyonluk Hesabı Sahibine İade Etti

"KUYUMCUYA TESLİM ETTİM"

Dağlı, akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi. Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Vay salak 29 174 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Bravo kardeşim kalbin ömrün boyunca hep tertemiz kalsın .Senin gibi güzel insanlar çoğalsın inşallah. 160 6 Yanıtla
  • Android Adana:
    Şimdi Sen Haber Olmazsan ve İşletme Sahibi Ben Elden Teslim Almadım Derse Ne Yapacaksın Bey Amca.! Verme Abi Parayı, Kendi Parasının Peşine Kendi Düşsün Hesabına Öyle İade Et. 48 9 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    yanlışlıkla hesabına para gelmez İban ve isim tutması lazım 54 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    kuyumcumunjm gelen hesabina iade ettirseydin elden niye veriyosun yanlis yapiyosun abim 36 1 Yanıtla
  • BAYKUŞ:
    Kara Parayı Akladı 32 1 Yanıtla
  • Veli Yaşar:
    Allah senden razı olsun haram para kimseye fayda etmez daha Sizin gibi insanlar varmış demek ki haram çocuklarla yedirmediği için Allah senden razı olsun 28 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) , seni MUHAMMED HAMİDİ [ SOMUNCU BABA ] HAZRETLERİ'ne komşu eylesin , KALENDER TOPRAĞIM ! AHMET KUDDUSİ BABA HAZRETLERİ'ne de selam olsun !.. 21 7 Yanıtla
  • Casper:
    Parayı Al Kaybol 8 18 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allahümme Amin Ecmain , ABİLER !.. 6 6 Yanıtla
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