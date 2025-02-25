Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan hesabına 1 milyon 152 bin lira gönderildiğini fark etti.
Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.
Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti.
Dağlı, akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi. Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti - Son Dakika
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