Aksaray'da Dolandırıcılık ve Veri Hırsızlığından Aranan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Dolandırıcılık ve Veri Hırsızlığından Aranan 4 Kişi Tutuklandı

Aksaray\'da Dolandırıcılık ve Veri Hırsızlığından Aranan 4 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve hukuka aykırı veri hırsızlığı suçlarından aranan 4 kişi, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

12.02.2024 11:44  Güncelleme: 11:48
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Aksaray'da dolandırıcılık ve hukuka aykırı veri hırsızlığı suçlarından aranan 4 kişi Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı operasyonu ile yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 8 farklı adres ve IP adresi üzerinde inceleme başlattı. Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarını kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 13 ayrı dosyadan aranan C.A ile aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.T., 3 yıl 4 ay hapis cezası olan A.Ö. ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçundan aranması bulunan G.K.'nin bulunduğu adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 4 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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