Arabanın üzerine çıktı, hem izledi hem sağlık ekiplerini aradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arabanın üzerine çıktı, hem izledi hem sağlık ekiplerini aradı

Aksaray'da düğün konvoyunda seyrederken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Müstakil evin bahçe duvarına çarparak durabilen araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken yakınlarından birisi kaza yapan aracın üzerine çıkarak hem yaralıları izledi hem de 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

05.05.2024 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabanın üzerine çıktı, hem izledi hem sağlık ekiplerini aradı

Aksaray'da düğün konvoyunda kaza: 2 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'da düğün konvoyunda seyrederken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Müstakil evin bahçe duvarına çarparak durabilen araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken yakınlarından birisi kaza yapan aracın üzerine çıkarak hem yaralıları izledi hem de 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda 38 DN 768 plakalı Tofaş marka otomobili ile seyreden M.A. (22), önüne aniden köpek çıkması sonucu direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyonu kırmasıyla araç kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan müstakil evin bahçesine çarparak durabildi. Aracın ön kısmının adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Osman A. yaralandı. Kazayı fark eden konvoydaki diğer sürücü ve yolcular yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralıların yakınlarından birisi kaza yapan aracın üzerine çıkarak hem yaralıları izledi hem de 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yol üzerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslara taşınan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Bahçe, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arabanın üzerine çıktı, hem izledi hem sağlık ekiplerini aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Arabanın üzerine çıktı, hem izledi hem sağlık ekiplerini aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement