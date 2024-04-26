Aksaray'da Durdurulan Tırda 2 Bin 840 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Durdurulan Tırda 2 Bin 840 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aksaray\'da Durdurulan Tırda 2 Bin 840 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir tırda yapılan aramada 2 bin 840 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü ve yanındaki şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 12:34
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Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda 2 bin 840 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden sonra sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırda arama yaptı. Tırın kasasında yapılan aramada 2 bin 840 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü S.K. (26) ve yanında bulunan N.T. (42) isimli şahıslar gözaltını alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Durdurulan Tırda 2 Bin 840 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Durdurulan Tırda 2 Bin 840 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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