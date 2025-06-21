Aksaray\'da Eski Sanayi Sitesinde Yangın

Aksaray'da şehir merkezinde bulunan eski sanayi sitesindeki çöplük alanda yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Sanayi Mahallesi eski sanayi sitesinde yaşandı. Yalıtım malzemesi ve plastik malzemelerin bulunduğu yıkıntı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek alevler geniş bir alana yayılırken, çıkan siyah dumanlar ise gökyüzünü siyaha bürüdü. Kentin hemen her noktasından görülen silah dumanlar halkı tedirgin ederken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY