Aksaray'da Feci Otobüs Kazası

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Aksaray'da 6 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kazada maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 34 vatandaşımız da yaralanmıştır"

AKSARAY - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasında 6 kişinin öldüğünü, 34 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından kaza anına ait kamera kaydı görüntüsünün paylaşan Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 34 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı.