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Aksaray'da Hafif Ticari Araç Tüfekle Ateşe Tutuldu - Son Dakika
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Aksaray'da Hafif Ticari Araç Tüfekle Ateşe Tutuldu

Aksaray'da park halindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Araçta camlarda ve kapıda kurşun izleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.01.2024 - 13:50,
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Aksaray'da park halindeki araca tüfekle ateş açıldı

AKSARAY - Aksaray'da park halindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Olay, gece yarısı Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtdışında yaşayan Yavuz Z. tarafından Türkiye'ye izne gelen gurbetçi arkadaşı Abdullah Ç.'ye emanet verilen hafif ticari araca kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Camları ve kapısında kurşun izleri bulunan aracı sabah fark eden Abdullah Ç. ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayı araştırırken, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri araç üzerinde ve çevrede detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray\'da Hafif Ticari Araç Tüfekle Ateşe Tutuldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Hafif Ticari Araç Tüfekle Ateşe Tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Hafif Ticari Araç Tüfekle Ateşe Tutuldu - Son Dakika
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