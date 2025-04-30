Aksaray'da Hayvan Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Aksaray'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 1 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da 2 adet küçükbaş hayvanı çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hırsızlık olayı, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Demirci beldesinde 2 adet küçükbaş hayvanı çalınan M.T.,112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve araştırmalarla güvenlik kameralarından hırsızların kimliğini tespit eden jandarma, şahısların Gülağaç ilçesinde bulunduğunu belirledi. Bilgiler doğrultusunda Gülağaç ilçesinde bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, C.O. ile K.S. isimli şahısları çaldıkları koyunlarla birlikte yakaladı. Şahıslar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, çalınan 2 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.O. ise adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.