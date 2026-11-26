Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Bulvarı Nakkaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cabir İ. (78) idaresindeki 68 BH 233 plakalı Fiat marka otomobil, Cemal S. yönetimindeki 06 K 9798 plakalı Fiat marka otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüler hafif şekilde yaralandı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralı 2 sürücüye olay yerinde müdahale etti. Yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmezken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.